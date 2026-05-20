Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
4
18
12
2
Finnland
3
9
9
3
Österreich
4
-2
9
4
Lettland
3
-2
3
5
Ungarn
3
0
3
6
USA
0:1
4
-3
3
7
Deutschland
1:0
4
-8
3
8
Großbritannien
3
-12
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
4
5
10
2
Kanada
3
12
9
3
Slowakei
3
5
8
4
Norwegen
3
7
6
5
Schweden
1:0
4
2
6
6
Slowenien
0:1
4
-5
3
7
Dänemark
3
-11
0
8
Italien
4
-15
0
Playoffs
Abstieg