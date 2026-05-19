Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
3
9
9
1
Schweiz
3
9
9
3
Österreich
3
7
9
4
USA
3
-2
3
5
Lettland
3
-2
3
6
Ungarn
2
-5
0
7
Großbritannien
2
-7
0
8
Deutschland
3
-9
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
3
12
9
2
Tschechische Republik
3
3
7
3
Slowakei
2
4
6
4
Norwegen
3
7
6
5
Schweden
3
1
3
6
Slowenien
2
-3
2
7
Dänemark
3
-11
0
8
Italien
3
-13
0
Playoffs
Abstieg