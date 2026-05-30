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Krueger kommt in Hall of Fame
«Dass mir diese Ehre zuteil wird, schätze ich extrem»

Ralph Krueger wird in Zürich in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Der Nati-Coach von 1997-2010 schätzt diese Wahl sehr.
Publiziert: vor 9 Minuten
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