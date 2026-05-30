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Nati
Krueger: «Dass mir diese Ehre zuteil wird, schätze ich»
Krueger kommt in Hall of Fame
«Dass mir diese Ehre zuteil wird, schätze ich extrem»
Ralph Krueger wird in Zürich in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Der Nati-Coach von 1997-2010 schätzt diese Wahl sehr.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Nicole Vandenbrouck
Reporterin Eishockey
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