Rochette macht hartnäckige Finnen platt

Thürkauf beendet seine Torflaute, Frehner und Seiler feiern ihr Nati-Debüt. Und die Schweizer den zweiten Sieg in Folge – dank der erfolgreichen Penaltyschützen Rochette und Moy.

Die Schweizer Nati zeigt im schwedischen Ängelholm ein ganz anderes Gesicht als noch in der Woche zuvor bei den Fortuna Hockey Games. Oder besser gesagt, andere Gesichter. Gleich 13 Spieler sind ausgewechselt worden. Sie haben NHL-Stars, Fribourger Meistern und Davoser Vizemeistern Platz gemacht. Natürlich mit Auswirkungen aufs Spiel.

Eine Woche zuvor sind die Schweizer gegen Finnland mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert gewesen und wenden ein weiteres Debakel (nach dem 1:8 gegen Schweden) gerade noch so ab mit der 3:5-Niederlage. Acht Tage vor dem Start der Heim-WM nimmt der Auftritt so langsam die gewünschte Qualität an – noch immer mit viel Luft nach oben.

Die Schweizer erwischen die Finnen eiskalt, Verteidiger Egli verwertet einen Abpraller nach 98 Sekunden. Der Kreativ-Sturm mit Malgin, Suter und Rochette wirbelt. Der Lausanne-Goalgetter ist unbewacht vor Finnen-Keeper Annunen und schiebt zur 2:0-Führung ein. Der Lauf der Nati wird nur zwölf Sekunden später durch Puljujärvi unterbrochen. Mit einem Doppelschlag innert viereinhalb Minuten zum Ausgleich sind die Finnen zurück im manchmal noch zerfahrenen Spiel.

Ob der Shorthander kurz vor der zweiten Pause den Schweizern den nötigen Aufwind verleiht? Hämeenahos Pass wird abgefangen, Malgin ist vor Goalie Annunen am Puck, der vors Tor springt. Dort hat der unbewachte Rochette leichtes Spiel. Weil Verteidiger Frick etwas unachtsam ist vor Torhüter Genoni, gelingt den Finnen jedoch der erneute Ausgleich.

Die lassen sich einfach nicht abschütteln. Auf Thürkaufs Führungstreffer – sein erstes Tor seit 24 Partien – folgt die Antwort postwendend im nächsten Powerplay. Torschütze Puljujärvi muss grinsen, er kniet vor Genoni, als ihn der Pass zwischen Josis Schlittschuhen hindurch erreicht.

Das letzte Wort haben die Schweizer, allerdings gegen die hartnäckigen Finnen erst im Penaltyschiessen. Mit ihren erfolgreichen Versuchen sichern Rochette und Moy der Nati den ersten Sieg in dieser letzten Vorbereitungswoche vor der Heim-WM und den zweiten in Folge nach dem 1:0 nach Penaltys gegen die Tschechen am letzten Sonntag. Geglänzt hat sie dabei aber noch nicht in allen Bereichen.

Fans: 100.

Tore: 2. Egli (Thürkauf) 0:1. 28. Rochette (Suter) 0:2. 28. Puljujärvi (Lundell, Manninen) 1:2. 33. Saarijärvi (Puljujärvi, Lundell) 2:2. 39. Rochette (Malgin/SH!) 2:3. 47. Mäenalanen (Kukkonen, Merelä) 3:3. 50. Thürkauf (Moy, Niederreiter) 3:4. 52. Puljujärvi (Lundell, Heinola/PP) 4:4.

Penaltys: Malgin –, Lundell –; Rochette 0:1, Puljujärvi –; Moy 0:2, Barkov 1:2; Josi –, Räty –; Meier –, Kuokkanen –.

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)

Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)

Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.

7. Mai: Finnland – Schweiz 4:5 n.P.

9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) WM-Start

15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)

Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)

Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.

7. Mai: Finnland – Schweiz 4:5 n.P.

9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) WM-Start

15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich