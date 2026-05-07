Rochette macht hartnäckige Finnen platt

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Finnland
Finnland
Beendet
4:5
(n.P.)
(0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0)
Schweiz
Schweiz
Puljujärvi 29', 52'
Saarijärvi 33'
Mäenalanen 47'
Egli 2'
Rochette 28', 39'
Thürkauf 50'
17:56 Uhr

Verabschiedung

Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitlesen und wünsche noch einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal!

17:54 Uhr

So geht es weiter

Die Weltmeisterschaften rückt immer näher und so stehen für beide Mannschaften nur noch zwei weitere Testspiele an, bevor dann am 15. Mai der Startschuss zur WM fällt. Finnland trifft am Samstag um 12:00 Uhr auf Tschechien, die Schweiz ebenfalls am Samstag um 16:00 Uhr auf den Gastgeber aus Schweden.

17:48 Uhr

Fazit Spielende

Die Schweiz gewinnt also hier doch noch, nachdem man in den regulären Spielzeit bereits dreimal führte. Die Schweden sind dabei besser ins letzte Drittel gestartet und hatten die ein oder andere gute Möglichkeit. Als dann aber die Schweiz auch wieder besser wurde, erzielte das finnische Team den Ausgleich und das Spiel war wieder komplett offen. Dann konnte aber Thürkauf nach langer Zeit wieder einmal ein Tor erzielen, das ihm persönlich sicherlich gut tat und die Schweiz ein drittes Mal in Führung brachte. Es ging aber auch da nicht lange bis die Finnen im Powerplay wieder eine Antwort parat hatten und abermals ausglichen. Die Schweiz hatte am Ende des Drittels noch die Möglichkeit in Überzahl das Spiel zu entscheiden, man agierte aber zu wenig zwingend. In der Verlängerung musste man dann hingegen in Unterzahl spielen und so ging das Spiel verdientermassen ins Penaltyschiessen. Wichtig aus Sicht der Schweiz ist aber sicherlich, dass man im Vergleich zum Spiel gegen Finnland letzte Woche eine deutliche Leistungssteigerung gesehen hat.

17:45 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (5:6).

17:45 Uhr

Penalty: Janne Kuokkanen (Finnland) verschiesst

17:45 Uhr

Penalty: Timo Meier (Schweiz) verschiesst

17:44 Uhr

Penalty: Aku Räty (Finnland) verschiesst

17:44 Uhr

Penalty: Roman Josi (Schweiz) verschiesst

17:44 Uhr

Penalty verwandelt (A.Barkov).

17:43 Uhr

Penalty verwandelt (T.Moy).

Nati startet letzte Vorbereitungswoche mit einem Penaltysieg
Rochette macht hartnäckige Finnen platt

Thürkauf beendet seine Torflaute, Frehner und Seiler feiern ihr Nati-Debüt. Und die Schweizer den zweiten Sieg in Folge – dank der erfolgreichen Penaltyschützen Rochette und Moy.
Publiziert: 17:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
1/23
Die Schweizer Eishockey-Nati bezwingt im schwedischen Ängelholm Finnland im Penaltyschiessen.
Foto: Sven Thomann
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Nicole Vandenbrouck und Sven Thomann

Die Schweizer Nati zeigt im schwedischen Ängelholm ein ganz anderes Gesicht als noch in der Woche zuvor bei den Fortuna Hockey Games. Oder besser gesagt, andere Gesichter. Gleich 13 Spieler sind ausgewechselt worden. Sie haben NHL-Stars, Fribourger Meistern und Davoser Vizemeistern Platz gemacht. Natürlich mit Auswirkungen aufs Spiel.

Eine Woche zuvor sind die Schweizer gegen Finnland mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert gewesen und wenden ein weiteres Debakel (nach dem 1:8 gegen Schweden) gerade noch so ab mit der 3:5-Niederlage. Acht Tage vor dem Start der Heim-WM nimmt der Auftritt so langsam die gewünschte Qualität an – noch immer mit viel Luft nach oben.

Die Schweizer erwischen die Finnen eiskalt, Verteidiger Egli verwertet einen Abpraller nach 98 Sekunden. Der Kreativ-Sturm mit Malgin, Suter und Rochette wirbelt. Der Lausanne-Goalgetter ist unbewacht vor Finnen-Keeper Annunen und schiebt zur 2:0-Führung ein. Der Lauf der Nati wird nur zwölf Sekunden später durch Puljujärvi unterbrochen. Mit einem Doppelschlag innert viereinhalb Minuten zum Ausgleich sind die Finnen zurück im manchmal noch zerfahrenen Spiel.

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Ob der Shorthander kurz vor der zweiten Pause den Schweizern den nötigen Aufwind verleiht? Hämeenahos Pass wird abgefangen, Malgin ist vor Goalie Annunen am Puck, der vors Tor springt. Dort hat der unbewachte Rochette leichtes Spiel. Weil Verteidiger Frick etwas unachtsam ist vor Torhüter Genoni, gelingt den Finnen jedoch der erneute Ausgleich.

Die lassen sich einfach nicht abschütteln. Auf Thürkaufs Führungstreffer – sein erstes Tor seit 24 Partien – folgt die Antwort postwendend im nächsten Powerplay. Torschütze Puljujärvi muss grinsen, er kniet vor Genoni, als ihn der Pass zwischen Josis Schlittschuhen hindurch erreicht.

Das letzte Wort haben die Schweizer, allerdings gegen die hartnäckigen Finnen erst im Penaltyschiessen. Mit ihren erfolgreichen Versuchen sichern Rochette und Moy der Nati den ersten Sieg in dieser letzten Vorbereitungswoche vor der Heim-WM und den zweiten in Folge nach dem 1:0 nach Penaltys gegen die Tschechen am letzten Sonntag. Geglänzt hat sie dabei aber noch nicht in allen Bereichen.

Fans: 100.
Tore: 2. Egli (Thürkauf) 0:1. 28. Rochette (Suter) 0:2. 28. Puljujärvi (Lundell, Manninen) 1:2. 33. Saarijärvi (Puljujärvi, Lundell) 2:2. 39. Rochette (Malgin/SH!) 2:3. 47. Mäenalanen (Kukkonen, Merelä) 3:3. 50. Thürkauf (Moy, Niederreiter) 3:4. 52. Puljujärvi (Lundell, Heinola/PP) 4:4.
Penaltys: Malgin –, Lundell –; Rochette 0:1, Puljujärvi –; Moy 0:2, Barkov 1:2; Josi –, Räty –; Meier –, Kuokkanen –.

WM-Vorbereitung der Nati

Das aktuelle Aufgebot
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)

Spiele
16. April: Slowakei – Schweiz 3:1
17. April: Slowakei – Schweiz 3:4
23. April: Schweiz – Ungarn 6:1
24. April: Schweiz – Ungarn 6:1
30. April: Schweden – Schweiz 8:1
2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5
3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.
7. Mai: Finnland – Schweiz 4:5 n.P.
9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)
10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour)

WM-Start
15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich

Das aktuelle Aufgebot
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Giancarlo Chanton (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Simon Seiler (Fribourg)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)

Spiele
16. April: Slowakei – Schweiz 3:1
17. April: Slowakei – Schweiz 3:4
23. April: Schweiz – Ungarn 6:1
24. April: Schweiz – Ungarn 6:1
30. April: Schweden – Schweiz 8:1
2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5
3. Mai: Tschechien – Schweiz 0:1 n.P.
7. Mai: Finnland – Schweiz 4:5 n.P.
9. Mai: Schweden – Schweiz, 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)
10. Mai: Schweiz – Tschechien, 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour)

WM-Start
15. Mai: USA – Schweiz, 20.20 Uhr in Zürich

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
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1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
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0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
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0
0
1
Italien
Italien
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Norwegen
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0
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1
Slowakei
Slowakei
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0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
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1
Schweden
Schweden
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Playoffs
Abstieg
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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Österreich
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Finnland
Finnland
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Deutschland
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Großbritannien
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Schweiz
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Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
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Kanada
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Tschechische Republik
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Dänemark
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Italien
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Slowenien
Slowenien
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Schweden
Schweden
0
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0
Playoffs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
07. Mai 2026 um 15:00 Uhr
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