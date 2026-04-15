Julian SigristRedaktor Sport
Der Skandal rund um das gefälschte Covid-Zertifikat wurde Patrick Fischer also doch zum Verhängnis. Nachdem der Schweizer Eishocey-Verband ursprünglich auf Konsequenzen verzichtet hat, zieht er am Mittwochabend doch die Reissleine und entlässt den 46-Jährigen nur wenige Wochen vor dem Start der Heim-WM.
Was neben dem Eis unrühmlich endete, war eine sportlich äusserst erfolgreiche Beziehung. Über zehn Jahre stand Fischer als Head Coach des Schweizer Nationalteams an der Bande – und feierte dabei zahlreiche Erfolge, unter anderem den dreimaligen Einzug in den WM-Final. Wir blicken mit Bildern auf die Karriere von Fischer als Nati-Trainer zurück.
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg