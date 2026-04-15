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Entlassung kurz vor Heim-WM
Die Nati-Ära von Patrick Fischer in Bildern

Aufgrund der Covid-Affäre trennt sich der Schweizer Eishockey-Verband kurz vor der Heim-WM von Nati-Trainer Patrick Fischer. Wir blicken auf seine Zeit als Head Coach der Schweiz zurück.
Publiziert: 21:06 Uhr
|
Aktualisiert: 21:28 Uhr
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Am 3. Dezember 2015 wird Patrick Fischer als neuer Cheftrainer der Schweiz vorgestellt – vorerst nur bis Mai 2016.
Foto: Keystone
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Julian SigristRedaktor Sport

Der Skandal rund um das gefälschte Covid-Zertifikat wurde Patrick Fischer also doch zum Verhängnis. Nachdem der Schweizer Eishocey-Verband ursprünglich auf Konsequenzen verzichtet hat, zieht er am Mittwochabend doch die Reissleine und entlässt den 46-Jährigen nur wenige Wochen vor dem Start der Heim-WM.

Was neben dem Eis unrühmlich endete, war eine sportlich äusserst erfolgreiche Beziehung. Über zehn Jahre stand Fischer als Head Coach des Schweizer Nationalteams an der Bande – und feierte dabei zahlreiche Erfolge, unter anderem den dreimaligen Einzug in den WM-Final. Wir blicken mit Bildern auf die Karriere von Fischer als Nati-Trainer zurück.

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