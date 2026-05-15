Emotionaler Start in Heim-WM
Genoni: «Hatte gemischte Gefühle, weil Reto krank ist»

Die Schweiz gewinnt zum Auftakt souverän mit 3:1 gegen die USA. Dies auch wegen der starken Leistung von Leonardo Genoni. Der Nati-Goalie hatte dennoch gemischte Gefühle über seinen Einsatz, da Reto Berra krankheitsbedingt ausfiel.
Publiziert: 15.05.2026 um vor 37 Minuten
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
1
2
3
1
Schweiz
1
2
3
3
Österreich
0
0
0
3
Großbritannien
0
0
0
3
Ungarn
0
0
0
3
Lettland
0
0
0
7
Deutschland
1
-2
0
7
USA
1
-2
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
1
3
3
2
Kanada
1
2
3
3
Italien
0
0
0
3
Norwegen
0
0
0
3
Slowakei
0
0
0
3
Slowenien
0
0
0
7
Schweden
1
-2
0
8
Dänemark
1
-3
0
Playoffs
Abstieg
