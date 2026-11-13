Mit einer Nullnummer in Slowenien sichert sich die Schweiz die Rückkehr in die Liga A der Nations League. Nach der Partie äussern sich Trainer und Spieler zum Erfolg.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Es war ein Auswärtsspiel gegen eine zähe Mannschaft, aber wir haben das doch souverän runtergespielt und den wichtigen Punkt für den Aufstieg geholt. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird, ein Tor zu erzielen – der Gegner war sehr gut organisiert. Aber wichtig war vor allem, kein Tor zu kriegen. Wenn wir die wenigen Chancen, die wir haben, verwerten, gewinnen wir das Spiel – aber so ist auch okay. Für den Montag gilt nun: Es ist jedes Spiel wichtig. Es geht um Prestige, um Punkte, darum, dem Heimpublikum ein gutes Spiel zu zeigen. Klar werden wir aber den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Es gibt schon drei, vier Jungs, die ich gerne von Anfang an sehen würde.»

Remo Freuler (gegenüber SRF)

«Es war kein schönes Spiel. Am Ende wussten wir, dass wir einen Punkt brauchen für den sicheren Aufstieg und haben geschaut, dass wir den ohne Gefahr nach Hause bringen. Das ist geglückt. Da muss man für die drei Punkte nicht mehr alles riskieren. Wir hätten viel mehr Bewegung gebraucht und haben es zu viel mit Flanken probiert. Vorne war es nicht unser bester Tag. Nun freue ich mich auf den Montag und mein 100. Länderspiel. Das wird sehr, sehr speziell und ein schöner Moment. Der grosse Druck ist am Montag nicht mehr da, da möchte man so viel wie möglich aufsaugen.»

Nati-Debütant Samuel Ballet (gegenüber SRF)

«Ich habe es auf jeden Fall genossen. Am Schluss war ein Punkt das Ziel, aber wir hätten natürlich auch gerne gewonnen. Für mich persönlich ist es ein Traum, der in Erfüllung geht. Nun hoffe ich auf mehr. Ich gehe gerne ins Dribbling, hatte aber nicht so viel Platz – das Spiel war schwierig. Aber ich bin überglücklich, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Das Trikot gebe ich jetzt der Familie.»

Denis Zakaria (gegenüber SRF)

«Es ist ein guter Punkt, der reicht. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber es ist immer schwierig, hier zu spielen – am Ende sind wir zufrieden mit dem Punkt. Irgendwann wissen alle, dass es Zeit ist, einfach kein Tor mehr zu kriegen. Der souveräne Aufstieg zeigt, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben. Jetzt haben wir noch ein Spiel in St. Gallen und werden alles machen, um dieses Spiel zu gewinnen.»