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Der Nati-Goalie über die Schweiz
Wieso «Ghackets mit Hörnli» für Reto Berra gleich zweimal die Antwort ist

Erstmals seit 2009 und zum insgesamt elften Mal findet vom 15. bis 31. Mai die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer in der Schweiz statt. Meister-Goalie Reto Berra verrät im Video, was ihm die Schweiz bedeutet.
Publiziert: 17:06 Uhr
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Nicole Vandenbrouck und Pascal Widmer
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
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