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Alles zur Nati-Party in Zürich
Fans können Silber-Helden am Montagabend nochmals abfeiern

Einen WM-Titel gibts zwar erneut nicht zu feiern, wohl aber eine Medaille: Die Hockey-Nati darf sich heute Abend im Zürcher Volkshaus noch einmal von den Fans hochleben lassen. Offiziell los gehts um 18 Uhr.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Wieder Silber: Die Schweiz gewinnt an der Heim-WM zum dritten Mal in Serie eine Medaille.
Foto: Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es hat wieder nicht gereicht: Die Schweiz verliert gegen Finnland ihren dritten WM-Final in Serie und muss weiterhin auf den ersten Titel warten. Das heisst aber auch: Zum dritten Mal in Folge holt die Nati WM-Silber – und lässt sich dafür nach dem unvergesslichen Heimturnier am Montagabend noch einmal gebührend feiern.

Für das Medaillenfest hat der Eishockey-Verband das Zürcher Volkshaus ausgesucht, das ab 17 Uhr für alle Nati-Fans offen steht – der Eintritt ist frei. Offiziell los gehts dann um 18 Uhr. Als grosses Highlight ist der offizielle Empfang der Spieler auf etwa 18.25 Uhr angekündigt.

Und wenn du es nicht rechtzeitig nach Zürich schaffen solltest, keine Sorge: Mit Blick verpasst du von der Silberfeier nichts. In der Spezialsendung mit Eishockey-Chef Dino Kessler bist du ab 17.30 Uhr im Stream und Ticker live mit dabei.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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