Einen WM-Titel gibts zwar erneut nicht zu feiern, wohl aber eine Medaille: Die Hockey-Nati darf sich heute Abend im Zürcher Volkshaus noch einmal von den Fans hochleben lassen. Offiziell los gehts um 18 Uhr.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es hat wieder nicht gereicht: Die Schweiz verliert gegen Finnland ihren dritten WM-Final in Serie und muss weiterhin auf den ersten Titel warten. Das heisst aber auch: Zum dritten Mal in Folge holt die Nati WM-Silber – und lässt sich dafür nach dem unvergesslichen Heimturnier am Montagabend noch einmal gebührend feiern.

Für das Medaillenfest hat der Eishockey-Verband das Zürcher Volkshaus ausgesucht, das ab 17 Uhr für alle Nati-Fans offen steht – der Eintritt ist frei. Offiziell los gehts dann um 18 Uhr. Als grosses Highlight ist der offizielle Empfang der Spieler auf etwa 18.25 Uhr angekündigt.

Und wenn du es nicht rechtzeitig nach Zürich schaffen solltest, keine Sorge: Mit Blick verpasst du von der Silberfeier nichts. In der Spezialsendung mit Eishockey-Chef Dino Kessler bist du ab 17.30 Uhr im Stream und Ticker live mit dabei.