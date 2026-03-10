MyHockey League im Live-Stream SC Langenthal fordert Meister Seewen

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. In der zweiten Runde des Playoff-Halbfinals empfängt Langenthal den amtierenden Meister Seewen. Nach der Startniederlage wollen die Oberaargauer die Serie Zuhause wieder ausgleichen.