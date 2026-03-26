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MyHockey League im Live-Stream
Wie reagiert Seewen auf erste Playoff-Niederlage?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der MyHockey League im Livestream. In der dritten Runde der Finalserie steht Titelverteidiger Seewen heute unter Zugzwang: Nach der ersten Playoff-Niederlage wartet ein entscheidendes Heimspiel gegen Huttwil.
Publiziert: vor 20 Minuten
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RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

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Mehr Infos unter red.sport.
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