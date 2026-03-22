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MyHockey League im Live Stream
Der Titelverteidiger geht als Favorit in Final-Serie

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der MyHockey League im Livestream. Bereits zum dritten Mal in Folge steht der EHC Seewen im Playoff-Final der dritthöchsten Spielklasse. Dort treffen die Innerschweizer nun auf den Quali-Dritten Hockey Huttwil.
Publiziert: vor 29 Minuten
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RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

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Mehr Infos unter red.sport.
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