MyHockey League im Live Stream Der Titelverteidiger geht als Favorit in Final-Serie

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der MyHockey League im Livestream. Bereits zum dritten Mal in Folge steht der EHC Seewen im Playoff-Final der dritthöchsten Spielklasse. Dort treffen die Innerschweizer nun auf den Quali-Dritten Hockey Huttwil.