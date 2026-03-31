MyHockey League im Live-Stream Wer krönt sich im Showdown zum Meister?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der MyHockey League live. Der Final der dritthöchsten Liga findet ihr Ende in einer «Belle». Momentum und Heimvorteil liegen zwar bei Seewen, eine Favoritenrolle gibt es in dieser hauchdünnen Serie aber kaum.