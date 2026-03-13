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MyHockey League im Live-Stream
Gleicht Thun die Derby-Serie wieder aus?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. In der vierten Runde der Derby-Serie zwischen Thun und Huttwil könnten die Berner Oberländer im heutigen Heimspiel die Serie nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ausgleichen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

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Mehr Infos unter red.sport.
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