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Playoff-Final der MyHockey League
Huttwil mit erster Chance auf den Meistertitel

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Playoff-Final der MyHockey League im Livestream. In einer äusserst knappen Serie konnte Huttwil auswärts in Seewen das Break einfahren und hat heute die Chance, den Schweizer Meistertitel der höchsten Amateur Liga zu holen.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Mehr Infos unter red.sport.
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