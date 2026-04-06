Junior League im Live-Stream Biel oder Zürich - Wer gewinnt den U21-Titel?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Final der U21-Elit Junioren im Livestream. Die Bieler konnten am Samstag in Zürich mit einem 4:1-Sieg die Finalissima erzwingen. Heute kommts in der Tissot Arena in Biel zum alles entscheidenden fünften Spiel um den Titel.