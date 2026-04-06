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Junior League im Live-Stream
Biel oder Zürich - Wer gewinnt den U21-Titel?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Final der U21-Elit Junioren im Livestream. Die Bieler konnten am Samstag in Zürich mit einem 4:1-Sieg die Finalissima erzwingen. Heute kommts in der Tissot Arena in Biel zum alles entscheidenden fünften Spiel um den Titel.
Publiziert: vor 26 Minuten
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