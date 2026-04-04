DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Junior League im Re-Live
Biel gewinnt und vertagt Entscheidung

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Final der U21-Elit Junioren im Livestream. Die jungen Bieler gewinnen Auswärts bei den GCK Lions mit 4:1 und sorgen somit für ein Entscheidungsspiel am kommenden Ostermontag in der Tissot Arena in Biel.
Publiziert: 04.04.2026 um 13:50 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 16:14 Uhr
Kommentieren
Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen