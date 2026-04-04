Junior League im Re-Live Biel gewinnt und vertagt Entscheidung

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick den Final der U21-Elit Junioren im Livestream. Die jungen Bieler gewinnen Auswärts bei den GCK Lions mit 4:1 und sorgen somit für ein Entscheidungsspiel am kommenden Ostermontag in der Tissot Arena in Biel.