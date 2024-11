MyHockey League im Livestream Der Tabellenzweite gastiert im Thurgau

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick das "Match of the Week" im Livestream. Die Aufmerksamkeit richtet sich am Mittwochabend auf die Kunsteisbahn Frauenfeld. In der MyHockey League empfängt der EHC Frauenfeld den EHC Seewen.