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MyHockey League im Live-Stream
Meister Seewen gastiert nach Startsieg in Wetzikon

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Am zweiten Spieltag der dritthöchsten Spielklasse gastiert der amtierende Schweizer Meister Seewen beim EHC Wetzikon. Die Partie gibts live und kommentiert ab 20:15 Uhr.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

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Mehr Infos unter red.sport.
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