Der HCV Martigny spielt künftig nicht mehr in der dritthöchsten Liga der Schweiz, der Klub aus dem Wallis zieht sich aus der MyHockey League zurück. In der kommenden Saison gibt es in der dritthöchsten Schweizer Liga damit keinen Absteiger.

1/5 Martigny zieht sich aus der MyHockey League zurück. Foto: Keystone

«Es ist traurig, dass wir ein Team aus der MHL verlieren. Unser Ziel ist es, baldmöglichst wieder mit zwölf Mannschaften in der Liga anzutreten», wird Paolo Angeloni, der Verantwortliche für die Amateurligen, in einer Mitteilung des Verbands zitiert. In der kommenden Saison wird es in der dritthöchsten Schweizer Liga keinen Absteiger geben.

Der HCV Martigny entstand 2018 durch die Fusion des HC Sion und des HC Martigny Red Ice. Vor zwei Jahren stieg das Team in die Swiss League auf, zog sich nach einer Saison wegen finanzieller Probleme und fehlender infrastruktureller Perspektiven aber wieder in die MHL zurück.

Die aktuelle Saison endete für Martigny nach dem Sieg in der Qualifikation überraschend bereits in den Playoff-Viertelfinals. Die Walliser verloren die Serie gegen Langenthal mit 2:3.