Nochmals ein grosser Auftritt für Fribourg-Kultstar Julien Sprunger. Beim Aufzug des Meister-Banners spielt er mit der Klaviatur der Emotionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fribourg feiert weiterhin seinen Meistertitel, sogar vor neuem Saisonstart

Highlight: Julien Sprunger präsentiert Meisterpokal im Trikot von Reto Berra

Offizieller Banner wird Freitag vor Heimspiel gegen Lausanne aufgehängt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Gefühlt hat Fribourg den ganzen Frühling und Sommer seinen Meistertitel gefeiert. Mit einem Meisterumzug direkt nach dem historischen Erfolg der seinesgleichen sucht. Mit einer Champions-Tour im Juni und Juli in Gemeinden der Region. Doch auch vor der seit Dienstag bereits laufenden neuen Saison machen die Feierlichkeiten keinen Halt.

Das erste Heimspiel seit dem Triumph im April wird am Freitagabend zu einer Zeremonie genutzt, bei der der offizielle Banner des ersten Meistertitels unters Hallendach gezogen wird. Dabei wird vor der Partie gegen Lausanne das grosse Geschütz aufgefahren, die Captains alter Zeiten sind da – natürlich Slawa Bykow, aber auch der Kanadier Shawn Heins, der extra eingeflogen wurde.

Das grosse Highlight ist aber, als der nach dem Titel abgetretene Meister-Captain Julien Sprunger mit dem Meisterpokal aufs Eis kommt. Er trägt das Trikot von Meistergoalie Reto Berra, der an diesem Abend verhindert ist, da er inzwischen das Tor von Kloten zu hüten hat. Aber welch eine Geste von Sprunger!