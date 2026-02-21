DE
Korb für Ambri-Piotta
Von-Arx-Brüder verlängern in Chur

Reto und Jan von Arx sollen die Wunschkandidaten vom Ambri für den Trainerjob nächste Saison gewesen sein. Doch sie haben bei Swiss-League-Klub Chur einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben.
Publiziert: 21:15 Uhr
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Reto (l.) und Jan von Arx haben am Samstagvormittag einen neuen Vertrag bei Chur unterschrieben.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Marcel AllemannReporter Eishockey

Die früheren HCD-Legenden Reto (49) und Jan (48) von Arx verrichten beim EHC Chur als Trainerduo vorzügliche Arbeit. Vor zwei Jahren sind sie mit den Bündnern in die Swiss League aufgestiegen und haben den Klub in der zweitobersten Liga etabliert. Die Playoff-Qualifikation wurde auch ohne Ausländer jeweils problemlos geschafft. Dazu verstehen es die Von-Arx-Brüder, die zahlreichen jungen Spieler auf beeindruckende Weise weiterzuentwickeln.

Dies hat auch andere Vereine hellhörig werden lassen. Unter anderem war Ambri heiss auf das Duo, da man in der Leventina in Zukunft vermehrt auf junge Spieler setzen will. Den Von-Arx-Brüdern soll gar ein unterschriftsbereiter Vertrag vorgelegen haben. Doch sie haben dem National-League-Klub einen Korb gegeben und stattdessen am Samstagvormittag einen neuen Dreijahresvertrag bei Chur unterschrieben. Dieser soll zwar eine Ausstiegsklausel für die National League beinhalten, aber nach Ambri, wo für die Zukunft vieles ungewiss ist, wechseln sie nicht.

Neben den Von-Arx-Brüdern hat beim EHC Chur auch Sportchef Björn Gerhard (34) seinen Vertrag verlängert, womit das Herzstück der sportlichen Führung zusammenbleibt, was im Verein ein wichtiges Zeichen für die Zukunft ist. Gerhard war vor dem Jahreswechsel ebenfalls bei Ambri im Gespräch – als Nachfolger von Sportchef Paolo Duca (44), der im Oktober demissioniert hatte. Doch diesen Job wird inskünftig der aktuelle Nati-Direktor Lars Weibel (51) ausüben, wie anfangs Januar bekanntwurde. Einen Trainer muss Weibel weiterhin suchen, nachdem mit den Von-Arx-Brüdern seine Wunschkandidaten abgesagt haben.

