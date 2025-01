In Schweden mit mehr als einem Punkt pro Spiel Jonathan Ang wieder der Alte

In Kloten zuerst top, später flop. In Ambri dann brachte er vor der Vertragsauflösung kein Bein vors andere. Jetzt in Schweden ist Jonathan Ang wieder aufgeblüht und begeistert bei HV71 mit Toren, wie sie einst bei uns zu sehen waren.

