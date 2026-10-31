Max Murschetz kollidiert mit der Bande und muss notfallmässig operiert werden. Der 18-Jährige wurde notfallmässig am Halswirbel operiert und ins Paraplegiker-Zentrum nach Nottwil verlegt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es sind schreckliche Szenen, die sich am vergangenen Sonntag in St. Gallen abspielen. Beim Spiel gegen die Eisbären St. Gallen knallt Max Murschetz (18), Spieler von Rheintal Future, in die Bande, bleibt liegen und muss abtransportiert werden. Kurz später wird klar, dass sich der Nachwuchs-Spieler schwer an der Halswirbelsäule verletzt hat. Wie der SC Rheintal am Samstag bekannt gibt, wurde Murschetz noch in der Nacht auf Montag notfallmässig operiert. Am Dienstag wurde er zur weiteren Behandlung ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum nach Nottwil verlegt.

«Vor Max liegt ein langer und schwieriger Weg. Doch wir kennen ihn als positiven, willensstarken und grossen Kämpfer», schreibt der Klub aus St. Gallen zur Meldung dazu. Unter dem Post des SC Rheintals ist die Anteilnahme mit Murschetz riesig. Der EHC Winterthur wünscht «viel Kraft», der EHC aus Chur schlägt in die gleiche Kerbe. Viele weitere Klubs und Privatpersonen nehmen am Schicksalsschlag des jungen Hockeyaners teil.

Murschetz ist Teil der U21 von Rheintal Future, einem länderübergreifenden Hockey-Projekt. Die Vereine EC Dornbirn, EHC Lustenau, SC Hohenems (alle Österreich) und SC Rheintal schlossen sich zusammen. 2024 stiess noch der EHC Hard zum Projekt dazu.