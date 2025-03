1/6 Alexander Owetschkin wird Gretzkys Rekord brechen – nur wann? Foto: keystone-sda.ch

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Alexander Michailowitsch Owetschkin (39) muss in den verbleibenden 18 Spielen seiner Washington Capitals noch sieben Tore erzielen. Dann hat der Russe den Rekord. 895 Tore würden dann auf seinem Konto stehen, eines mehr als Wayne Gretzky. Der wichtigste Exportartikel aus dem Eishockeymutterland Kanada hat den Bestwert in 1487 Spielen aufgestellt, Owetschkin steht aktuell bei 1474. Der Captain des Stanley-Cup-Siegers von 2018 steht in dieser Saison bei einem Schnitt von 0,6875 Toren pro Partie, kann er diesen Wert durchziehen, gehört der Rekord noch vor Ablauf der Regular Season (82 Spiele) ihm.

Könnte er es denn nicht auch erst in den Playoffs schaffen? Nein. In der besten Liga der Welt wurde quasi mit dem ersten Puckeinwurf 1917 auch die Buchhaltung eingeführt. Bezüglich Statistik ist die NHL die Nummer 1: Damit noch mehr Brimborium um die Rekorde veranstaltet werden kann, wird strikt zwischen Qualifikation und Playoffs unterschieden.

Neun Saisons mit mehr als 50 Toren

Der robuste Russe (110 Kilogramm auf 188 Zentimeter) hat bereits in seiner Rookie-Saison (2005/2006) den Grundstein für eine einmalige Karriere gelegt. Mit 106 Punkten (52 Tore) wurde Owetschkin zum Grünschnabel des Jahres gewählt, in der Skorerwertung belegte er hinter Joe Thornton (126) den zweiten Platz. Zwei Jahre später stellt Owetschkin mit 65 Toren seine persönliche Bestmarke auf, im 21. Jahrhundert ist es nur Toronto-Starstürmer Auston Matthews (69) gelungen, mehr Tore in einer Saison zu erzielen. Den Rekord in dieser Kategorie hält allerdings Wayne Gretzky (64), und diesen Rekord wird der Kanadier für immer behalten: 92 Tore in der Saison 1981/1982. Erzielt in einer Zeit, als die Starspieler der Liga noch Geleitschutz von prügelnden Wachleuten genossen und so quasi ungestört Toren und Punkten nachjagen konnten.

Kritik wegen Nähe zu Putin

Owetschkin hat in seiner Karriere bisher rund 170 Millionen Dollar verdient und diverse Bestmarken aufgestellt. Darunter allein neun Saisons mit mehr als 50 Toren, 13 Spielzeiten mit mehr als 40 Treffern und 18 Saisons, in denen er die 30er-Marke übertroffen hat. Er hat 31 Hattricks erzielt. Und er hat 2018 den Pokal gewonnen, der selbst bei Superstars noch den Unterschied zwischen gross und überlebensgross macht: der Stanley Cup. Das war der Moment, der ihm auch in Nordamerika grossen Respekt einbrachte. Zuvor hatte man ihm unterstellt, trotz Kapitänswürde mehr für persönliche Meriten zu investieren als für den Erfolg der Mannschaft.

In die Kritik geriet der Mann aus Moskau wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 macht die NHL ihre Linie aber klar: Sanktionen gegen Russland und eine klare Positionierung gegen den Krieg, aber keine Massnahmen gegen einzelne Spieler. Wayne Gretzky ist in seinem Heimatland zuletzt allerdings auch in die Kritik gekommen. Der Mann aus Brantford (Ontario) hat sich nie gegen US-Präsident Donald Trump ausgesprochen, auch dann nicht, als er Strafzölle gegen Kanada ankündigte und damit drohte, den nördlichen Nachbarn zu annektieren.