In Schweden war er eine ganz grosse Nummer als Trainer. Nun hat Roger Rönnberg auch seine Premiere in der Schweiz hinter sich – und ist begeistert.

Darum gehts Roger Rönnberg debütiert als Trainer von Fribourg-Gottéron mit Sieg gegen Lugano

Rönnberg ist beeindruckt von der fantastischen Atmosphäre im neuen Heimstadion

Fribourg-Gottéron dreht die Partie nach Rückstand

Sein Debüt als Trainer von Fribourg-Gottéron war mit Spannung erwartet worden. Roger Rönnberg (54), der in seiner Heimat Schweden mit Frölunda von Titel zu Titel eilte, insgesamt viermal die Champions League gewann und zweimal die Meisterschaft holte.

Nun, auf Schweizer Eis, tat sich sein Team bei der Premiere schwer. Im Duell der beiden neuen schwedischen Trainer Rönnberg gegen Tomas Mitell (44, Lugano) geriet Fribourg mit 1:2 in Rückstand, konnte die Partie aber noch drehen und in der Verlängerung mit 3:2 gewinnen. «In Überzahl hätten wir diese Partie früher zu unseren Gunsten entscheiden sollen. Mit einem normalen Powerplay gewinnen wir dieses Spiel in der regulären Spielzeit», erklärte Rönnberg gegenüber Mysports.

Schwer beeindruckt war Rönnberg von der Ambiance in seinem neuen Heimstadion: «Man hat mir gesagt, dass die Fans hier verrückt sind, aber ich habe nicht erwartet, dass sie derart verrückt sind. Es war fantastisch.» Sieh dir das ganze Interview mit dem neuen Mann an der Gottéron-Bande im Video an.