«Eine der besten Hockey-Atmosphären!»
1:17
Rönnberg ist beeindruckt:«Eine der besten Hockey-Atmosphären!»

Gottérons neuer Trainer schwärmt schon
«Die Fribourg-Fans sind verrückter, als ich erwartet habe»

In Schweden war er eine ganz grosse Nummer als Trainer. Nun hat Roger Rönnberg auch seine Premiere in der Schweiz hinter sich – und ist begeistert.
Publiziert: vor 44 Minuten
Anhören
1/5
Roger Rönnberg kam bei seiner Premiere als Fribourg-Trainer zu einem erdauerten Sieg.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Roger Rönnberg debütiert als Trainer von Fribourg-Gottéron mit Sieg gegen Lugano
  • Rönnberg ist beeindruckt von der fantastischen Atmosphäre im neuen Heimstadion
  • Fribourg-Gottéron dreht die Partie nach Rückstand
Marcel AllemannReporter Eishockey

Sein Debüt als Trainer von Fribourg-Gottéron war mit Spannung erwartet worden. Roger Rönnberg (54), der in seiner Heimat Schweden mit Frölunda von Titel zu Titel eilte, insgesamt viermal die Champions League gewann und zweimal die Meisterschaft holte.

Nun, auf Schweizer Eis, tat sich sein Team bei der Premiere schwer. Im Duell der beiden neuen schwedischen Trainer Rönnberg gegen Tomas Mitell (44, Lugano) geriet Fribourg mit 1:2 in Rückstand, konnte die Partie aber noch drehen und in der Verlängerung mit 3:2 gewinnen. «In Überzahl hätten wir diese Partie früher zu unseren Gunsten entscheiden sollen. Mit einem normalen Powerplay gewinnen wir dieses Spiel in der regulären Spielzeit», erklärte Rönnberg gegenüber Mysports.

Neu-Drache Biasca feuert Lugano aus der Halle
4:24
Fribourg – Lugano 3:2 n.V.Neu-Drache Biasca feuert Lugano aus der Halle

Schwer beeindruckt war Rönnberg von der Ambiance in seinem neuen Heimstadion: «Man hat mir gesagt, dass die Fans hier verrückt sind, aber ich habe nicht erwartet, dass sie derart verrückt sind. Es war fantastisch.» Sieh dir das ganze Interview mit dem neuen Mann an der Gottéron-Bande im Video an. 

