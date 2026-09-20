Die Frauen des EVZ sind neu punktgleich mit dem Spitzenteam aus Davos, das gegen die SCB-Frauen erstmals in dieser Saison verliert. Auch Fribourg siegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft EVZ-Frauen neu zu vorderst an der Tabelle

Bern gewinnt zuhause gegen Davos Ladies

Fribourg feiert Auswärtssieg in Zürich

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Mit dem 5:2-Sieg gegen das noch punktelose Team aus Lausanne schliessen die EVZ-Frauen an der Spitze der Tabelle der PostFinance Women's League zu den Davoserinnen auf. Die LHC-Frauen führen in der Partie zwar mit 2:0, geben den Sieg danach aber noch aus der Hand. Millie Sirum leitet für die Innerschweizerinnen die Aufholjagd ein und lässt sich später als Doppeltorschützin feiern.

Wovon die Zugerinnen profitieren: Die Davos Ladies waren nach drei Spieltagen noch ohne Niederlage und müssen sich am Sonntag erstmals in Bern geschlagen geben. Die SCB-Frauen gewinnen mit 4:1. Besonders überzeugt Maela Mosimann mit zwei Toren und einem Assist.

Auch die ZSC Lions müssen sich geschlagen geben. Sie verlieren gegen die Fribourg-Gottéron Ladies mit 2:3. Estelle Duvin glänzt mit zwei Toren und einem Assist.