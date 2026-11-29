Der HC Davos, die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron feiern in der Women's Hockey League Siege. Während die Zürcherinnen gleich neun Mal treffen, brauchen die Freiburgerinnen eine Aufholjagd.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Bei den Männern läuft es dem HCD momentan gar nicht, immerhin präsentieren sich die Frauen weiter in guter Form. Die Davoserinnen schlagen einen Tag nach dem Sieg gegen Leader Fribourg-Gottéron auch Lausanne. Während das erste Drittel noch torlos endet, zündet der HCD im Anschluss den Turbo und gewinnt am Ende mit 4:0.

Noch deutlicher machen es die ZSC Lions. Gleich mit 9:2 fertigen sie Schlusslicht Neuchâtel ab – und das, obwohl die Neuenburgerinnen gar in Führung gehen. Spätestens mit den fünf Toren im Mitteldrittel machen die Zürcherinnen aber alles klar. Überragende Spielerin ist die Schwedin Fanny Rask, die zwei Tore und zwei Assists beisteuert.

Im dritten Spiel vom Sonntagnachmittag gelingt Fribourg gegen den EVZ nach katastrophalem Start ein Comeback. Bereits nach zehn Minuten liegen die Freiburgerinnen mit 0:3 zurück, ehe sie zur Aufholjagd blasen. Jenna Kaila trifft noch vor der ersten Drittelspause, ehe Aiyana Vuillemin und zweimal Kyra McDonald das Spiel im mittleren Abschnitt drehen. Norina Müller sorgt im Schlussdrittel für den 5:3-Endstand.