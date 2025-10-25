Fribourg empfängt Meister Bern zum Zähringer-Derby

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Im Match of the Week gastieren die Schweizer Meisterinnen aus Bern beim HC Fribourg-Gottéron zum Zähringer-Derby.

Gleich zwei Zähringer-Derbys erwarten die Anhänger vom HC Fribourg-Gottéron und SC Bern. Bevor es bei den Männern ab 19.45 Uhr um die Vorherrschaft in der Region geht, duellieren sich die Frauen bereits am frühen Nachmittag. Anders als in der National League sind die Kräfteverhältnisse in der PostFinance Women's League aktuell jedoch genau umgekehrt.

Zwar trennt die beiden Teams nur ein Tabellenplatz, die amtierenden Schweizer Meisterinnen (5.) haben jedoch bei sechs Punkten Vorsprung noch zwei Spiele weniger in den Beinen als ihre Freiburger Kontrahentinnen (6.). Während die Bernerinnen den Anschluss an die Tabellenspitze wahren möchten, geht es bei den Gottéron Ladies momentan eher darum, den Abstand zum Tabellenende zu vergrössern und sich somit die Chancen auf die Playoffs zu wahren.

Die erste Begegnung in der laufenden Spielzeit konnten die Mutzen mit 4:1 für sich entscheiden; Topscorerin Estelle Duvin glänzte dabei mit drei Torbeteiligungen als Matchwinnerin. Auch die Statistik der letzten Saison macht wenig Mut für das Heimteam: In drei von vier Partien gingen die Freiburgerinnen als Verlierer vom Eis.

Spielbeginn zur Partie der 13. Runde der PostFinance Women's League zwischen den HC Fribourg-Gottéron Ladies und dem SC Bern ist um 15 Uhr in der BCF-Arena in Fribourg.