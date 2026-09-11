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Reaktion auf Ausfälle
EVZ-Frauen verstärken sich in der Verteidigung

Verstärkung für die EVZ-Frauen: Sini Karjalainen schliesst sich bis Mitte Oktober dem Team an. Die finnische Verteidigerin trainiert ab Freitag mit den Zugerinnen und steht beim Saisonstart gegen Neuchâtel auf dem Eis.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Die finnische Verteidigerin Sini Karjalainen verstärkt vorübergehend die EVZ-Frauen.
Foto: AP
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die EVZ-Frauen reagieren auf mehrere verletzungsbedingte Ausfälle in der Abwehr sowie die Sperre der österreichischen Verteidigerin Annika Fazokas (29), die noch fünf Spiele andauert. Die Zugerinnen verpflichten per sofort Sini Karjalainen (27) bis zum 18. Oktober. Die finnische Defensivspielerin bereitet sich in Zug auf das Camp der Vancouver Goldeneyes aus der PWHL vor, bei denen sie im März 2026 einen Reserve-Spielerinnenvertrag unterschrieben hat, wie der EVZ in einer Mitteilung schreibt.

Karjalainen ist am Donnerstagabend in Zug eingetroffen und wird am Freitag erstmals mit den EVZ-Frauen trainieren. Beim Saisonauftakt am Samstag gegen Neuchâtel soll die langjährige Nationalspielerin Finnlands bereits zum Einsatz kommen.

«Nur Positives gehört»

«Es freut mich sehr, dass Sini die nächsten Wochen Teil unserer Mannschaft sein wird. Mit ihrer Erfahrung ist ihre Präsenz nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Garderobe sehr wertvoll», wird EVZ-Head-Coach Daniela Diaz zitiert. 

«Vom EVZ und der Organisation habe ich nur Positives gehört. Als sich die Möglichkeit ergab, war mein Interesse sofort geweckt», freut sich die 27-Jährige auf ihre Zeit in Zug, wo sie auf ihre ehemalige Teamkollegin Millie Rose Sirum (25) treffen wird, mit der sie bei ihrem ehemaligen Verein Skelleftea in Schweden zusammenspielte.

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