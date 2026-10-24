DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Women's League im Live Stream
Formstarkes Gottéron empfängt Zürcherinnen

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Partien der PostFinance Women’s League im Livestream. In der 11. Runde empfangen die Gottéron Ladies die ZSC Lions. Der ehemalige Ligakrösus aus Zürich möchte den schwachen Saisonstart beim formstarken Leader korrigieren.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk
Eishockey live auf RED+
REDICEHOCKEY_Blick.ch_Promo_Box_300x250px Rectangle.png
RMS

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

REDICEHOCKEY_Blick.ch_Promo_Box_300x250px Rectangle.png
RMS

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen