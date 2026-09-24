Die Frauen von Fribourg-Gottéron lassen Lausanne keine Chance und springen an die Spitze der Tabelle. Verfolger Davos verliert zeitgleich in Zürich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Women's League hat einen neuen Tabellenführer: Die Fribourg-Gottéron Ladies stürmen mit einem 7:1-Sieg im Romandie-Derby gegen das noch punktlose Lausanne vor Davos und Zug an die Spitze.

Für die Vorentscheidung sind die Freiburgerinnen vor heimischem Anhang bereits kurz nach der ersten Drittelspause besorgt, als Norina Müller mit zwei Toren innert 20 Sekunden auf 4:0 stellt. Mehr als der Ehrentreffer durch Jessika Boulanger liegt für Lausanne anschliessend nicht mehr drin.

Gottéron profitiert auch vom zeitgleichen Punktverlust der Davos Ladies, die dem ZSC in der Swiss Life Arena mit 3:4 nach Penaltyschiessen unterliegen. Lisa Rüedi und Chloé Aurard-Bushee netzen dabei in der Entscheidung je einmal ein – auf Davoser Seite ist nur Kaitlin Jockims erfolgreich.

Im dritten Spiel am Donnerstagabend unterliegt Neuenburg dem SC Bern trotz früher Führung mit 1:2 und bleibt damit ohne Punkte am Tabellenende hängen.