Fribourg marschiert weiter an der Spitze: Beim 6:1 gegen die EVZ-Frauen glänzt Topskorerin Estelle Duvin mit vier Assists. Dahinter siegt Davos, während Neuchâtel bei den ZSC-Frauen untergeht.

Darum gehts Fribourg bleibt mit 6:1 gegen EVZ Leader, vierter Sieg in Serie

Die Davoserinnen bleiben erste Verfolgerinnen und feiern ebenfalls einen Heimsieg

ZSC schlägt Neuchâtel 8:0, die Neuenburgerinnen bleiben auf dem letzten Tabellenplatz

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die Fribourg-Gottéron Ladies festigen ihre Tabellenführung mit einem klaren 6:1-Heimsieg gegen die EVZ-Frauen. Fribourg übernimmt früh das Spieldiktat und lässt nichts anbrennen. Es ist bereits der vierte Sieg in Folge. Einmal mehr glänzt Liga-Topskorerin Estelle Duvin (29) mit vier Assists.

Die ersten Verfolgerinnen kommen aus Davos. Die HCD-Ladies feiern ebenfalls einen Heimsieg und bezwingen Lausanne mit 2:0. Bereits nach dem ersten Drittel führen die Bündnerinnen mit zwei Toren. Danach fallen keine weiteren Treffer. Die LHC-Frauen bleiben damit punktelos am Tabellenende – allerdings nicht auf dem letzten Platz.

Diesen belegen die Frauen der Neuchâtel Hockey Academy. Die Neuenburgerinnen kassieren auswärts bei den ZSC-Frauen eine deutliche 0:8-Klatsche. Besonders auffallend präsentieren sich Fanny Rask (35) und Lisa Rüedi (25), die beide jeweils drei Skorerpunkte sammeln.