Darum gehts
- Fribourg bleibt mit 6:1 gegen EVZ Leader, vierter Sieg in Serie
- Die Davoserinnen bleiben erste Verfolgerinnen und feiern ebenfalls einen Heimsieg
- ZSC schlägt Neuchâtel 8:0, die Neuenburgerinnen bleiben auf dem letzten Tabellenplatz
Die Fribourg-Gottéron Ladies festigen ihre Tabellenführung mit einem klaren 6:1-Heimsieg gegen die EVZ-Frauen. Fribourg übernimmt früh das Spieldiktat und lässt nichts anbrennen. Es ist bereits der vierte Sieg in Folge. Einmal mehr glänzt Liga-Topskorerin Estelle Duvin (29) mit vier Assists.
Die ersten Verfolgerinnen kommen aus Davos. Die HCD-Ladies feiern ebenfalls einen Heimsieg und bezwingen Lausanne mit 2:0. Bereits nach dem ersten Drittel führen die Bündnerinnen mit zwei Toren. Danach fallen keine weiteren Treffer. Die LHC-Frauen bleiben damit punktelos am Tabellenende – allerdings nicht auf dem letzten Platz.
Diesen belegen die Frauen der Neuchâtel Hockey Academy. Die Neuenburgerinnen kassieren auswärts bei den ZSC-Frauen eine deutliche 0:8-Klatsche. Besonders auffallend präsentieren sich Fanny Rask (35) und Lisa Rüedi (25), die beide jeweils drei Skorerpunkte sammeln.
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