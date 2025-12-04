Von den vier Partien der Women's League am Donnerstagabend endet nur eine einzige in der regulären Spielzeit. Unter anderem muss Bern nachsitzen – gegen das Schlusslicht.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

3:1 und 4:3 geführt – und dann reichts am Ende doch nur zu zwei Punkten. Für den SC Bern endet der Donnerstagabend enttäuschend. Gegen die Neuchâtel Hockey Academy resultiert vor heimischer Kulisse lediglich ein 5:4-Erfolg nach Penaltyschiessen.

Beim ersten Aufeinandertreffen Ende Oktober behielten die amtierenden Schweizer Meisterinnen noch mit 7:1 die Oberhand. Neuchâtel bildet mit acht Punkten aus 21 Partien das Schlusslicht der Women's League.

Einen Rang vor den Westschweizerinnen liegt der SC Langenthal – und dieser schafft es zu Hause, sich im Shootout (3:2) gegen das favorisierte Fribourg-Gottéron den Extrapunkt zu sichern. Die Gästinnen verspielen dabei in der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung.

Erfolgreich sind die Teams ganz vorne in der Tabelle, Zug und Ambri-Piotta. Der EVZ, der klare Tabellenführer, bezwingt auswärts die ZSC Lions mit 2:1 nach Verlängerung, während die Tessinerinnen in Davos über einen 4:0-Triumph jubeln.