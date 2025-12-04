DE
FR
Abonnieren

Gegen das Schlusslicht
Bernerinnen schrammen an Blamage vorbei

Von den vier Partien der Women's League am Donnerstagabend endet nur eine einzige in der regulären Spielzeit. Unter anderem muss Bern nachsitzen – gegen das Schlusslicht.
Publiziert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Berns Finnin Maija Otamo trifft in der regulären Spielzeit gegen Neuchâtel doppelt und ist dann auch noch im Penaltyschiessen erfolgreich. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

3:1 und 4:3 geführt – und dann reichts am Ende doch nur zu zwei Punkten. Für den SC Bern endet der Donnerstagabend enttäuschend. Gegen die Neuchâtel Hockey Academy resultiert vor heimischer Kulisse lediglich ein 5:4-Erfolg nach Penaltyschiessen.

Beim ersten Aufeinandertreffen Ende Oktober behielten die amtierenden Schweizer Meisterinnen noch mit 7:1 die Oberhand. Neuchâtel bildet mit acht Punkten aus 21 Partien das Schlusslicht der Women's League. 

Mehr zur Women's League
EVZ-Frauen bauen Tabellenführung aus
Löwinnen mit Kantersieg
EVZ-Frauen bauen Tabellenführung aus
ZSC schiesst HCD Ladies vom Eis
Präsentiert von
ZSC schiesst HCD Ladies vom Eis
Deutlicher Heimsieg
ZSC schiesst HCD Ladies vom Eis

Einen Rang vor den Westschweizerinnen liegt der SC Langenthal – und dieser schafft es zu Hause, sich im Shootout (3:2) gegen das favorisierte Fribourg-Gottéron den Extrapunkt zu sichern. Die Gästinnen verspielen dabei in der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung.

Erfolgreich sind die Teams ganz vorne in der Tabelle, Zug und Ambri-Piotta. Der EVZ, der klare Tabellenführer, bezwingt auswärts die ZSC Lions mit 2:1 nach Verlängerung, während die Tessinerinnen in Davos über einen 4:0-Triumph jubeln.

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen