Women's League im Live Stream ZSC peilt ersten Saisonerfolg gegen HCD Ladies an

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Im «Match of the Week» kämpfen die ZSC Lions gegen die HCD Ladies um wichtige Punkte für eine bessere Position in den Play-Ins.

Publiziert: 19:09 Uhr