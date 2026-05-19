Kanadierin wechselt zu den HCD Ladies

Kaitlin Jockims verstärkt die HCD Ladies. Die 24-jährige Kanadierin wechselt vom schwedischen Club Djurgårdens IF nach Davos und bringt Erfahrung aus vier NCAA-Saisons bei Cornell University mit.

Die HCD Ladies sichern sich für die kommende Saison die Verstärkung durch Kaitlin Jockims. Die 24-jährige Kanadierin wechselt vom schwedischen Club Djurgårdens IF nach Davos, wie der Klub mitteilt.

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Jockims bringt internationale Erfahrung mit, nachdem sie zuvor vier Jahre in der NCAA bei der Cornell University gespielt hat. Ihr Debüt im europäischen Profi-Eishockey gab sie in der Saison 2025/26. Mit ihrer Verpflichtung wollen die HCD Ladies ihre Offensive gezielt stärken.

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