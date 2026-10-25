EVZ-Frauen schaffen ein «Stängeli»

In der Women's League holen die Frauen des EV Zug und des SC Bern am Sonntag jeweils deutliche Siege. In Bern verpasst man dabei aber einen angepeilten Rekord.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für diesen Sonntag hat sich der SCB etwas ganz besonderes einfallen lassen: In der PostFinance-Arena kommts zum Doppel-Spieltag – erst treten um 14 Uhr die Männer, anschliessend um 16.45 Uhr auch die Frauen im heimischen Stadion an.

Weil die Tickets für beide Partien gültig sind, liebäugelte man in Bern mit einem Zuschauerrekord im Schweizer Frauen-Eishockey – die bisherige Marke von 4997 Zuschauerinnen und Zuschauern haben die ZSC Lions im Januar 2026 aufgestellt. Diese bleibt bestehen: Letztendlich sind am Sonntag 3950 Personen in der Berner Arena.

Diese sehen immerhin einen deutlichen Sieg ihrer Mannschaft: Der SCB fegt Leader Fribourg-Gottéron nach frühem Rückstand gleich mit 5:1 vom Feld und verkürzt damit die Hypothek auf die Freiburgerinnen auf fünf Punkte.

Noch deutlicher setzt sich am Sonntag der EV Zug durch: Die amtierenden Schweizer Meisterinnen schenken dem noch punktelosen Schlusslicht aus Neuenburg gleich ein «Stängeli» ein – dank dem 10:0 haben sie weiterhin einen Punkt Vorsprung auf den SCB.