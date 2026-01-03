Die Zugerinnen haben Platz eins in der Regular Season auf sicher. Spannend bleibts dafür im Rennen um die Skorerinnen-Krone.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wenig überraschend stellt Spitzenreiter Zug die drei besten Skorerinnen der Women's League. Da kommt die Frage auf: Wer hat am Ende der Regular Season vom Trio bestehend aus Lara Stalder, Ivana Wey und Rahel Enzler die Nase vorn?

Mit ihrer Ausbeute von einem Tor und zwei Assists beim 4:1-Auswärtserfolg des EVZ gegen Fribourg-Gottéron rückt die 19-jährige Wey näher an die derzeit führende Stalder heran. Die 31-jährige Zuger Kapitänin lässt sich am Samstag ihrerseits einen Assist gutschreiben und schraubt damit ihr Punktetotal auf 46 hoch, während Wey und die 25-jährige Enzler (ein Tor und ein Assist gegen Gottéron) mit vier respektive fünf Zählern Abstand lauern.

Vier Qualifikationspartien haben die Überfliegerinnen aus der Zentralschweiz noch vor sich. Das direkte Ticket für die Playoff-Halbfinals und Platz eins hat das Team von Daniela Diaz bereits auf sicher.

Im zweiten Match vom Samstagnachmittag setzen sich die ZSC Lions in Davos mit 2:0 durch. Kira Juodikis (55.) und Isabel Waidacher (60./ins leere Tor) sorgen spät für die Differenz zugunsten der Zürcherinnen.