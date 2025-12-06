DE
Women's League im Live-Stream
SCB sinnt gegen die Lions Frauen auf Cup-Revanche

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Im «Match of the Week» kommt es zum Klassiker zwischen Meister SCB und den ZSC Lions Frauen.
Publiziert: vor 9 Minuten
Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
