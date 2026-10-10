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Klare Sache gegen Davos
Die Fribourg-Gottéron Ladies klettern an die Tabellenspitze

Die Fribourg-Gottéron Ladies gewinnen bei den HC Davos Ladies 4:0 und übernehmen nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel die Tabellenspitze der Women’s League. Der SC Bern schlägt die ZSC Lions 3:0.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Fribourg (im Bild Kyra McDonald) übernimmt die Tabellenführung. (Archivbild)
Foto: Nathan Berclaz
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Fünfter Sieg im sechsten Spiel! Die Fribourg-Gottéron Ladies siegen bei den HC Davos Ladies gleich mit 4:0. Für die Waadtländerinnen treffen Estelle Duvin (Doppelpack), Ann-Frédérique Guay und Livia Tschannen.

Damit klettert Gottéron an die Tabellenspitze der Women’s League.

Im zweiten Samstagsspiel gewinnt der SC Bern gegen die ZSC Lions 3:0. Für die Tore sind Maela Mosimann, Lea MacLeod und Sophie Hudson besorgt.

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