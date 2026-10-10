Die Fribourg-Gottéron Ladies klettern an die Tabellenspitze

Fünfter Sieg im sechsten Spiel! Die Fribourg-Gottéron Ladies siegen bei den HC Davos Ladies gleich mit 4:0. Für die Waadtländerinnen treffen Estelle Duvin (Doppelpack), Ann-Frédérique Guay und Livia Tschannen.
Damit klettert Gottéron an die Tabellenspitze der Women’s League.
Im zweiten Samstagsspiel gewinnt der SC Bern gegen die ZSC Lions 3:0. Für die Tore sind Maela Mosimann, Lea MacLeod und Sophie Hudson besorgt.
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