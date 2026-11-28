Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein Schlussdrittel zum Vergessen für die Frauen des SC Bern: Mit einer 2:1-Führung gegen den ZSC nehmen sie es in Angriff – und verlieren in der Swiss Life Arena am Ende gleich mit 2:5. ZSC-Stürmerin Lisa Rüdi trifft dabei doppelt, während Chloé Aurard-Bushee nicht weniger als drei Assists beisteuert. Ein Tor erzielt die Französin dann auch noch selbst.

Die zweitplatzierten Bernerinnen sind aber damit in bester Gesellschaft: Auch Leader Fribourg-Gottéron muss eine seltene Niederlage hinnehmen. Gegen den HC Davos liegen die Freiburgerinnen früh mit 0:2 in Rückstand, gleichen dann bis zur 21. Minute aus – um anschliessend erneut ins Hintertreffen zu geraten: Aurora Abatangelo und Julina Gianola stellen auf das Endresultat von 4:2 aus Davoser Sicht.

Die Pleiten des Spitzenduos eröffnen dem EV Zug die goldene Gelegenheit, den Abstand zu den beiden Teams zu verkleinern. Doch dann das: Die amtierenden Schweizer Meisterinnen verlieren völlig überraschend bei Schlusslicht Neuchâtel mit 1:2. Ein Tor in der allerletzten Sekunde sichert den Neuenburgerinnen die ersten Punkte überhaupt in dieser Saison.