Torlose ZSC-Frauen müssen ins Entscheidungsspiel

Spiel-3-Showdown statt vorzeitige Playoff-Halbfinal-Qualifikation in der Women's League – die ZSC Lions unterliegen zu Hause Fribourg-Gottéron. Ambri-Piotta macht hingegen in Davos alles klar.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Enttäuschung für das Frauen-Team der ZSC Lions in der Swiss Life Arena: Statt in der Best-of-three-Serie gegen Fribourg-Gottéron nach dem am Samstag eingefahrenen 5:1-Auswärtssieg die Halbfinal-Qualifikation klarzumachen, muss sich das Team von Angela Taylor vor 388 Fans mit 0:1 geschlagen geben.

An der 16 Jahre jungen Gottéron-Keeperin Anne-Eugénie Gendre gibts an diesem späten Sonntagnachmittag einfach kein Vorbeikommen für die Löwinnen, weswegen Norina Müllers Treffer in der 36. Minute der Equipe von Thomas Zwahlen zum Triumph in der Fremde reicht. So gehts nun ins Entscheidungsspiel dieser Pre-Playoff-Serie. Dieses findet am kommenden Mittwoch um 19.45 Uhr in Düdingen FR statt. Wer sich dort durchsetzt, misst sich im Halbfinal mit den Qualifikationssiegerinnen aus Zug.

Entschieden ist hingegen die Affiche zwischen Ambri-Piotta und Davos. Die Tessinerinnen bestätigen ihren 4:1-Erfolg zu Hause vom Samstag mit einem 3:1-Sieg im Landwassertal vor 235 Fans. Dabei glänzen Jenna Kaila mit zwei Toren sowie Michaela Pejzlova mit einem Treffer und zwei Assists. Das Team von Céline Abgottspon bekommt es im Playoff-Halbfinal mit dem SC Bern, den Titelverteidigerinnen, zu tun.