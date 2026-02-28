Zum Start in die Pre-Playoff-Serien der Women's League feiern der HC Ambri-Piotta und die ZSC Lions jeweils einen deutlichen Sieg. In den beiden Partie treffen auch zwei Bronze-Gewinnerinnen der Olympischen Spiele.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Anfang Woche sind Leoni Balzer und Lisa Rüedi mit Edelmetall aus Mailand zurückgekehrt: Die beiden Stürmerin waren Teil des Eishockey-Nationalteams, das an den Olympischen Spielen die Bronze-Medaille abstaubte. Diesen Schwung nehmen sie nun auch in die heimische Meisterschaft mit: In den Pre-Playoff-Partien der Women's League am Samstag glänzen beide als Torschützinnen.

Das Eis verlassen haben dürften sie aber mit unterschiedlichen Gefühlen: Während Rüedi mit den ZSC Lions einen 4:1-Auswärtssieg feiern und damit in der Best-of-3-Serie vorlegen, startet die heisse Phase der Meisterschaft für Balzers HC Davos mit einer 1:4-Niederlage gegen Ambri-Piotta. Für das Team aus der Leventina tut sich Nati-Spielerin Lena-Marie Lutz als Assistgeberin hervor: Sie bereitet das zwischenzeitliche 3:0 von Fanny Rask vor.

Damit machen sowohl Ambri als auch der ZSC einen grossen Schritt in Richtung Playoffs – noch fehlt ihnen ein Sieg. Diesen können sie schon am Sonntag einfahren: Dann stehen die zweiten Partien beider Serien auf dem Programm.