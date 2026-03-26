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Acht Spielerinnen gehen
Bei den SCB-Frauen steht der grosse Umbruch an

Nach dem Vize-Meistertitel gibts beim Frauenteam des SC Bern mehrere Veränderungen. Zahlreiche Spielerinnen gehen, aber einige Leistungsträgerinnen bleiben.
Publiziert: 10:23 Uhr
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Nach dem Vize-Meistertitel verlassen mehrere Spielerinnen den SC Bern.
Foto: keystone-sda.ch
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Ramona BieriRedaktorin Sport

In drei Spielen haben die Frauen des SC Bern den Playoff-Final gegen den EV Zug verloren. Nun teilen die Vizemeisterinnen mit, dass es im Hinblick auf die kommende Saison zu einem Umbruch kommen wird.

Während Leistungsträgerinnen wie Saskia Maurer, Sinja Leemann und Alizée Aymon dem Klub erhalten bleiben, wechselt etwa die 16-jährige deutsch-ukrainische Doppelbürgerin Victoria Butuzov vom ECDC Memmingen nach Bern. Weitere Vertragsverlängerungen und Zuzüge sollen in den kommenden Wochen mitgeteilt werden.

Gleichzeitig verabschieden sich gleich acht Spielerinnen vom Klub. Stefanie Wetli, Estelle Duvin, Clara Rozier, Ilana Leibundgut, Alena Rossel, Amelie Walzer, Mila Croll und Céline Bonassi setzen ihre Karriere woanders fort.

Nicht von Veränderungen betroffen ist der Coaching-Staff. Headcoach Michel Zwahlen und Assistenztrainer Janick Holzer stehen auch kommende Saison an der Bande.

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