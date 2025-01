Über zwei Monate hatten die HCAP Girls nicht mehr verloren. Doch in Zug gibt es für sie nichts zu holen.

Nach zehn Siegen in Serie

1/2 Zug kann gegen Ambri sieben Treffer feiern. Foto: keystone-sda.ch

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Die HCAP Girls waren in den letzten Wochen nicht zu stoppen. Dank zehn Siegen in Serie kletterten die Tessinerinnen bis auf Platz 4 und kamen den ersten zwei Plätzen, die für den direkten Einzug in die Playoff-Halbfinals berechtigen, immer näher.

Doch am Freitagabend wird das Team von Benjamin Rogger jäh gebremst. In Zug setzt es eine 0:7-Klatsche ab. Bei den Aufsteigerinnen sind es dabei die Schweizer Nationalspielerinnen, die auftrumpfen. Allen voran Lara Stalder, die ein Tor selbst schiesst und vier Treffer vorbereitet. Je zwei Tore gehen auf das Konto von Rahel Enzler und Ivana Wey. Chiara Pfosi, die den Vorzug vor der Finnin Eveliina Mäkinen erhält, kommt zu ihrem zweiten Shutout in Serie.

Auf beiden Seiten fehlen die Spielerinnen, die zuletzt an der U18-WM in Finnland (Out im Viertelfinal gegen Schweden) spielten. Bei Zug sind dies Naemi Herzig, Jael Manetsch und Lorena Wrann, bei Ambri Elisa Dalessi.

Die letzte Niederlage kassierte Ambri auch in Zug

Mit dem Sieg zementiert Zug den zweiten Platz und hat nun ein Polster von sieben Punkten – bei einem Spiel weniger – auf Ambri. Die letzte Niederlage hatten die Leventinerinnen ebenfalls in Zug kassiert. Am 2. November verloren sie 1:4 in der Zentralschweiz. Das letzte Duell hatten sie aber vor einem Monat mit 6:4 für sich entschieden.

Für Zug geht es bereits heute Abend um 17.30 Uhr mit dem nächsten Heimspiel weiter. Dabei bekommt es das Team von Daniela Diaz mit Gottéron zu tun. Bei den Fribourgerinnen wurde diese Woche Trainer Mathieu Echenard nach sechs Pleiten in letzten sieben Spielen durch den bisherigen Assistenten Bastien Studer ersetzt. Auf Ambri wartet am Sonntag mit Leader Bern der nächste harte Brocken.