1/4 Die Kanadierin Joelle Fiala spielt seit dieser Saison bei den HCD Ladies. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Joelle Fiala, Eishockeyspielerin bei HC Davos, teilt Namen mit NHL-Star Kevin Fiala

Kanadierin führt Skorerliste der Schweizer Women's League an

22-jährige Stürmerin aus 500-Seelen-Ort Clavet in Saskatchewan, Kanada Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Fiala. Joelle Fiala. Das ist der Name einer der drei Kanadierinnen bei den HC Davos Ladies. Natürlich fällt die Stürmerin auf. Sie rockt die Women's League und führt mit Teamkollegin und Landsfrau Elizabeth Lang (24) die Skorerliste der höchsten Schweizer Frauen-Liga an. Doch hierzulande sticht ihr Nachname auf dem Dress allen Hockeykennern ins Auge. Ist die 22-Jährige etwa mit unserem NHL-Star Kevin Fiala (28) verwandt?

Joelle lacht. «Das wurde ich schon so oft gefragt.» Selbst im 500-Seelen-Ort Clavet in der kanadischen Provinz Saskatchewan, von wo die Spielerin stammt. Ein Jahr, nachdem Kevin Fiala 2014 von Nashville in der ersten Runde gedraftet worden ist, macht Joelle Fiala bei den Saskatoon Stars in der kanadischen Juniorinnen-Liga auf sich aufmerksam. «Schon als Mädchen realisierte ich damals, dass ich gleich heisse wie ein genialer NHL-Spieler. Clavet ist zwar eine kleine Stadt, aber mit grossem Hockey-Herzen.»

Dass sie immer wieder auf ihren Namen und eine allfällige Verwandtschaft angesprochen wird, stört Joelle Fiala nicht im Geringsten. «Irgendwann antworte ich einfach mal mit einem Ja», grinst die Stürmerin, deren Bruder Evan (27) heisst, was man ähnlich ausspricht wie Kevin. Den Star der LA Kings hat die HCD-Spielerin noch nie persönlich kennengelernt. Aber: «Unser Sportchef traf ihn mal an einem Event und schickte ein Foto in unseren Teamchat», erzählt Joelle Fiala. Sie schrieb humorvoll zurück: «Gruss von Deiner Schwester.»

Fiala wollte zurücktreten

Dass Joelle Fiala in der Schweiz und überhaupt noch Hockey spielt, verdankt sie ihrer HCD-Teamkollegin und Landsfrau Courtney Kollman (24). Beide spielten 2023/24 in der Uni-Liga USports, Fiala in Vancouver, Kollman in Calgary. «Mein Plan war, nach jener Saison mit dem Hockey aufzuhören und weiter Medizin zu studieren.» Doch Kollman überredete sie, mit ihr und Elizabeth Lang das Europa-Abenteuer zu wagen und mit dem Hockey etwas mehr Lebenserfahrung zu sammeln. Das Leben als Profi sowie das Hockey in der Schweiz brauchte etwas Angewöhnungszeit, doch mittlerweile liebt es Joelle Fiala und kann sich vorstellen, noch ein Jahr anzuhängen.