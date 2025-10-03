DE
Zweiter Austragungsort noch offen
Frauen-Nati bestreitet WM-Gruppenspiele in Herning

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen wird seine Vorrundenspiele an der WM 2026 in Herning bestreiten.
Publiziert: 20:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
1/2
Für die Eishockey-Frauen-Nati geht es 2026 nach Dänemark.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) vergab bei seinem Kongress in Nizza eine der beiden WM-Gruppen nach Herning. Der zweite Austragungsort ist noch offen. Das Turnier ist von 6. bis 16. November 2026 angesetzt.

Die Schweizerinnen treffen in einer Fünfergruppe auf Titelverteidiger USA, Tschechien, Deutschland und Aufsteiger Österreich. In der anderen Gruppe spielen Olympiasieger Kanada, Finnland, Schweden, Japan und Dänemark gegeneinander.

