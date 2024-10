Die Gegnerinnen aus Frankreich

Die Französinnen spielten im Sommer an den heimischen Olympischen Spielen. Zwar konnten unsere Nachbarinnen ihre Gruppe gewinnen, scheiterten dann aber im Viertelfinal an Brasilien. Seither haben die Bleus mit Laurent Bonadei einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Sein Einstand am Freitag gegen Jamaika ist geglückt. Die Französinnen gewannen das Spiel mit 3:0.