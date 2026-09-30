18-Jährige schiesst an Euro Hockey Tour die Frauen-Nati ab

Die Schweizerinnen müssen an der Euro Hockey Tour eine Niederlage hinnehmen. Zum Auftakt des Turniers in Finnland unterliegen sie Schweden 0:5.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Eishockey-Nati der Frauen kassiert zum Auftakt der Euro Hockey Tour in Lahti (Fi) eine Klatsche. Gegen Schweden verlieren die Schweizerinnen 0:5. Überragende Frau auf dem Eis ist die erst 18-jährige Tilde Grillfors, die mit einem Hattrick glänzt.

Nach einem torlosen Startdrittel erzielt Grillfors innert zehn Minuten zwei Tore, nur 43 Sekunden nach dem 2:0 fällt das 3:0 durch Thea Johansson. Die Partie ist damit vorentschieden. Im Schlussabschnitt vollendet Grillfors ihren Hattrick, ehe Mira Hallin zum 5:0-Endstand trifft.

Mitte August haben die Schweizerinnen bei der Euro Hockey Tour in Kloten ZH noch 4:2 gewonnen. Nun gelingt Schweden die Revanche. Die Nati muss in ihrem Startspiel auf Teamleaderin Alina Müller verzichten. Sie fehlt angeschlagen. Weiter gehts in Lahti am Freitag (17 Uhr) mit dem Spiel gegen Gastgeber Finnland.