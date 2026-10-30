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Schweizerinnen im Pech
Overtime-Ablenker setzt Nati in Schweden K.o.

Auch das zweite Spiel der Euro Hockey Tour in Schweden verliert die Frauen-Nati. Im Vergleich zur Klatsche gegen Finnland läufts aber viel besser.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Leonie Balzer unterläuft in der Verlängerung ein unglückliches Eigentor zum 0:1 gegen Schweden. (Archivbild)
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Schweizer Frauen-Nati holt an der Euro Hockey Tour in Södertälje (Sd) im zweiten Spiel den ersten Punkt. Gegen die schwedischen Gastgeberinnen hält das Team von Trainerin Shannon Miller gut mit.

Erst in der Verlängerung fällt das einzige Tor der Partie. HCD-Stürmerin Leonie Balzer lenkt einen Pass von Sara Hjalmarsson, die als Torschützin geführt wird, unglücklich ins eigene Tor ab. Ein bitteres Ende für die im Vergleich zum 0:4 gegen Finnland stark verbesserten Schweizerinnen.

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