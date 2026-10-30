Die Schweizer Frauen-Nati holt an der Euro Hockey Tour in Södertälje (Sd) im zweiten Spiel den ersten Punkt. Gegen die schwedischen Gastgeberinnen hält das Team von Trainerin Shannon Miller gut mit.
Erst in der Verlängerung fällt das einzige Tor der Partie. HCD-Stürmerin Leonie Balzer lenkt einen Pass von Sara Hjalmarsson, die als Torschützin geführt wird, unglücklich ins eigene Tor ab. Ein bitteres Ende für die im Vergleich zum 0:4 gegen Finnland stark verbesserten Schweizerinnen.
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!