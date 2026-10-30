Auch das zweite Spiel der Euro Hockey Tour in Schweden verliert die Frauen-Nati. Im Vergleich zur Klatsche gegen Finnland läufts aber viel besser.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer Frauen-Nati holt an der Euro Hockey Tour in Södertälje (Sd) im zweiten Spiel den ersten Punkt. Gegen die schwedischen Gastgeberinnen hält das Team von Trainerin Shannon Miller gut mit.

Erst in der Verlängerung fällt das einzige Tor der Partie. HCD-Stürmerin Leonie Balzer lenkt einen Pass von Sara Hjalmarsson, die als Torschützin geführt wird, unglücklich ins eigene Tor ab. Ein bitteres Ende für die im Vergleich zum 0:4 gegen Finnland stark verbesserten Schweizerinnen.